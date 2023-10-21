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Российский депутат-генерал предлагает "уничтожить" 20% россиян, которым не нравится Путин

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 09:15
Российский депутат-генерал предлагает
Андрей Гурулев (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Депутат нелегитимной российской Госдумы генерал Андрей Гурулев в эфире пропагандистского телеканала Россия-1 предложил "что-то сделать" из 20% россиян, не поддерживающих диктатора Владимира Путина, например, "уничтожить".

Он заявил, что 80% россиян якобы "доверяют" российскому диктатору, а оставшиеся 20% выступают против его политики.

По его мнению, которое он выразил на всю Россию, эти 20% нужно "ликвидировать".

"Я хочу, чтобы в нашем обществе вся эта оставшаяся гн*ль была если не изолирована, то каким-то образом уничтожена", — сказал он.

Российская пропаганда перманентно лжет о каких-то статистических данных, согласно которым "почти все россияне" поддерживают диктатора Путина. Это картинка для внутреннего российского реципиента, которого прокремлевские пропагандисты хотят убедить в том, что в России "сплоченное общество", а россияне якобы не сталкиваются с проблемами, к которым привело "вечное" правление Путина.

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Милана Головань
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