Российский депутат-генерал предлагает "уничтожить" 20% россиян, которым не нравится Путин

Депутат нелегитимной российской Госдумы генерал Андрей Гурулев в эфире пропагандистского телеканала Россия-1 предложил "что-то сделать" из 20% россиян, не поддерживающих диктатора Владимира Путина, например, "уничтожить".

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Он заявил, что 80% россиян якобы "доверяют" российскому диктатору, а оставшиеся 20% выступают против его политики.

По его мнению, которое он выразил на всю Россию, эти 20% нужно "ликвидировать".

"Я хочу, чтобы в нашем обществе вся эта оставшаяся гн*ль была если не изолирована, то каким-то образом уничтожена", — сказал он.

Российская пропаганда перманентно лжет о каких-то статистических данных, согласно которым "почти все россияне" поддерживают диктатора Путина. Это картинка для внутреннего российского реципиента, которого прокремлевские пропагандисты хотят убедить в том, что в России "сплоченное общество", а россияне якобы не сталкиваются с проблемами, к которым привело "вечное" правление Путина.

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