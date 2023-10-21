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Російський депутат-генерал пропонує "знищити" 20% росіян, яким не подобається Путін

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 09:15
Російський депутат-генерал пропонує
Андрій Гурульов (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Депутат нелегітимної російської Держдуми генерал Андрій Гурульов в ефірі пропагандистського телеканалу Росія-1 запропонував "щось зробити" з 20% росіян, які не підтримують диктатора Володимира Путіна, наприклад, "знищити".

Він заявив, що 80% росіян нібито "довіряють" російському диктатору, а інші 20% — виступають проти його політики.

На його думку, яку він висловив на всю Росію, ці 20% треба "ліквідувати".

"Я хочу, аби в нашому суспільстві вся оця гн*ль, яка залишилася, була якщо не ізольована, то якимось чином знищена", — сказав він.

Російська пропаганда перманентно бреше про якісь статистичні дані, згідно з якими "майже всі росіяни" підтримують диктатора Путіна. Це картинка для внутрішнього російського реципієнта, якого прокремлівські пропагандисти хочуть переконати в тому, що в Росії "згуртоване суспільство", а росіяни нібито не стикаються з проблемами, до яких призвело "вічне" правління Путіна.

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Мілана Головань
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