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Мер Якутська сказав, що йому не шкода бомжів. Запропонував відправляти їх в ГУЛАГи – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 11:16
Мер Якутська сказав, що йому не шкода бомжів. Запропонував відправляти їх в ГУЛАГи – росЗМІ - Фото
Євгеній Григор'єв (Фото: пропагандистські росЗМІ)

Мер російського міста Якутськ Євгеній Григор'єв заявив, що безхатченки нібито "розбещують людей", та запропонував відправляти їх у трудові табори. Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ Эхо столицы.

Він стверджує, бомжі – це "один із видимих наслідків алкоголізації населення і масового безробіття тієї категорії населення, яка могла працювати". 

На переконання Григор'єва, безхатченки "займаються пияцтвом, розбещенням людей і псують громадські місця", через що вони "мають бути притягнені до відповідальності".

"Мне их не жаль. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря", – сказав він.

  • 15 червня 2023 року в Ростові у спецприймальнику помер проукраїнський активіст. Адвокат підозрює, що від катувань.

Дивіться також: "Запорізький ГУЛАГ". У Росії запропонували створити концтабори для українських учителів: відео

Мілана Головань
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