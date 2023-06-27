Мер Якутська сказав, що йому не шкода бомжів. Запропонував відправляти їх в ГУЛАГи – росЗМІ

Мер російського міста Якутськ Євгеній Григор'єв заявив, що безхатченки нібито "розбещують людей", та запропонував відправляти їх у трудові табори. Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ Эхо столицы.

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Він стверджує, бомжі – це "один із видимих наслідків алкоголізації населення і масового безробіття тієї категорії населення, яка могла працювати".

На переконання Григор'єва, безхатченки "займаються пияцтвом, розбещенням людей і псують громадські місця", через що вони "мають бути притягнені до відповідальності".

"Мне их не жаль. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря", – сказав він.

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