Мэр Якутска сказал, что ему не жалко бомжей. Предложил отправлять их в ГУЛАГи – росСМИ
Мэр российского города Якутск Евгений Григорьев заявил, что бездомные якобы "развращают людей", и предложил отправлять их в трудовые лагеря. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ Эхо столицы.
Он утверждает, что бомжи – это "одно из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать".
По убеждению Григорьева, бездомные "занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места", из-за чего они "должны быть привлечены к ответственности".
"Мне их не жалко. И здесь тоже надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря", – сказал он.
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