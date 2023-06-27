Мэр Якутска сказал, что ему не жалко бомжей. Предложил отправлять их в ГУЛАГи – росСМИ

Мэр российского города Якутск Евгений Григорьев заявил, что бездомные якобы "развращают людей", и предложил отправлять их в трудовые лагеря. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ Эхо столицы.

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Он утверждает, что бомжи – это "одно из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать".

По убеждению Григорьева, бездомные "занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места", из-за чего они "должны быть привлечены к ответственности".

"Мне их не жалко. И здесь тоже надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря", – сказал он.

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