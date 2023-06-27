UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мэр Якутска сказал, что ему не жалко бомжей. Предложил отправлять их в ГУЛАГи – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 11:16
Мэр Якутска сказал, что ему не жалко бомжей. Предложил отправлять их в ГУЛАГи – росСМИ - Фото
Евгений Григорьев (Фото: пропагандистские росСМИ)

Мэр российского города Якутск Евгений Григорьев заявил, что бездомные якобы "развращают людей", и предложил отправлять их в трудовые лагеря. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ Эхо столицы.

Он утверждает, что бомжи – это "одно из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать".

По убеждению Григорьева, бездомные "занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места", из-за чего они "должны быть привлечены к ответственности".

"Мне их не жалко. И здесь тоже надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря", – сказал он.

  • 15 июня 2023 года в Ростове в спецприемнике умер проукраинский активист. Адвокат подозревает, что от пыток.

Смотрите также: "Запорожский ГУЛАГ". В России предложили создать концлагеря для украинских учителей: видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бомжгулагсибирьевгений григорьев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 