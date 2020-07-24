Депутат от ОПЗЖ разместил в Днепре билборды с призывом к референдуму: фото

СБУ попросили выяснить, нет ли в этом нарушения закона

В Днепре депутат горсовета обратился в СБУ с просьбой дать оценку билбордам главы местной фракции За жизнь Сергея Никитина, на которых написано: "Городу нужен днепровский референдум". Об этом сообщает Чесно.

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Фото билборда опубликовала внефракционный депутат горсовета Анастасия Староскольцева.

22 июля на сессии горсовета глава фракции Европейская солидарность Камиль Примаков обратился к начальнику СБУ Днепропетровской области с просьбой объяснить, насколько данное заявление является законным. Аппарат совета оформит это как официальное обращение.

Сам Никитин заявил, что хочет, "чтобы власть слышала людей".

"Ни в коем случае мы не призываем к расколу города и Украины. Эта акция не по дестабилизации. Мы хотим, чтоб власть слышала людей, Которые живут в городе ", - сказал депутат.

Ранее Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву на переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным нардепов из фракции ОПЗЖ.

Вадим Ребрина

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