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Депутат от ОПЗЖ: Результат моего теста на коронавирус отрицательный

Депутат от ОПЗЖ: Результат моего теста на коронавирус отрицательный - Фото
Олег Волошин (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
07.03.2020, 21:16

Олег Волошин, депутат из фракции ОАЗЖ, который контактировал с заболевшим COVID-19 французским депутатом, сообщил результат теста

Депутат из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Олег Волошин заявил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повел себя вчера и как прекрасный спикер и просто как настоящий человек», - написал он.

6 марта французское издание RFI сообщило, что Волошин встречался в конце февраля с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, которого 5 марта госпитализировали в реанимацию c тяжелой формой заболевания COVID-19. В тот же день, 6 марта, Волошин отправился в домашний карантин.

Сегодня Министерство здравоохранения запустило Telegram-бот для оперативных ответов на часто задаваемые вопросы о коронавирусе COVID-19 в Украине.

Ребрина Вадим
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ОПЗЖ коронавирус COVID-19 олег волошин
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