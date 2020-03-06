Депутат ОПЗЖ контактировал с зараженным коронавирусом. Его изолировали

Депутат фракции ОПЗЖ Олег Волошин встречался в конце февраля с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, которого намедни госпитализировали в реанимацию c тяжелой формой заболевания COVID-19. Об этом пишет RFI.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщается, что Волошин сообщил о встрече 27 февраля в Facebook. Однако сейчас пост недоступен.
Издание Деловая столица опубликовало скриншот этого поста.
Читайте также: Коронавирус мутировал в более агрессивную форму - ученые
Вчера Волошин присутствовал в сессионном зале и голосовал за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Также он был и во время смены Кабмина Алексея Гончарука на новое правительство Дениса Шмыгаля. Сегодня Волошина в Раде нет.
ОНБОВЛЕНО В 14:14. Нардеп Европейской солидарности Виктория Сюмар сообщила в Facebook, что Волошина изолировали и проверяют на заражение.
Читайте также: Коронавирус, вероятно, распространится по Украине, но паниковать не стоит - ВОЗ
Фото - dsnews.ua