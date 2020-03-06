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Депутат ОПЗЖ контактировал с зараженным коронавирусом. Его изолировали

Депутат ОПЗЖ контактировал с зараженным коронавирусом. Его изолировали - Фото
Олег Волошин (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
06.03.2020, 13:37

27 февраля депутат ОПЗЖ Олег Волошин встречался с парламентарием из Франции Жаном-Люком Рейтцером, у которого выявили коронавирус

Депутат фракции ОПЗЖ Олег Волошин встречался в конце февраля с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, которого намедни госпитализировали в реанимацию c тяжелой формой заболевания COVID-19. Об этом пишет RFI.

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Сообщается, что Волошин сообщил о встрече 27 февраля в Facebook. Однако сейчас пост недоступен.

Издание Деловая столица опубликовало скриншот этого поста.

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Вчера Волошин присутствовал в сессионном зале и голосовал за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Также он был и во время смены Кабмина Алексея Гончарука на новое правительство Дениса Шмыгаля. Сегодня Волошина в Раде нет.

ОНБОВЛЕНО В 14:14. Нардеп Европейской солидарности Виктория Сюмар сообщила в Facebook, что Волошина изолировали и проверяют на заражение.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.
  • 6 февраля Жан-Люк Ритцер попал в реанимацию после заражения вирусом, который вызывает заболевание COVID-19.

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Фото - dsnews.ua

Марк Сировой
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ОПЗЖ коронавирус COVID-19 олег волошин Жан-Люк Рейтцер
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