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Коронавирус. Во Франции заразился депутат: он в реанимации

Коронавирус. Во Франции заразился депутат: он в реанимации - Фото
Жан-Люк Ритцер (скриншот видео les Républicains, YouTube)
06.03.2020, 09:39

68-летний французский депутат Жан-Люк Ритцер заразился коронавирусом и попал в реанимацию. Коллеги говорят, что он часто путешествовал

68-летний депутат Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люк Ритцер попал в реанимацию после заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Le Parisien.

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Мужчина сейчас в тяжелом состоянии. Коллеги Ритцера рассказали, что депутат работал во внешнеполитическом комитете и часто путешествовал.

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Также заразился сотрудник буфета парламента, еще у одного связанного с Ассамблеей человека – подозрение на инфицирование.

Коронавирус также бьет и по иранскому эстеблишменту. После смерти члена Совета верховного лидера страны, скончался советник министра иностранных дел Хоссейн Шейхолеслам, передает Radio Farda.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 25 февраля, о заражении коронавирусом сообщил в Twitter депутат парламента Ирана Махмуд Садеки. По его словам, у него мало надежд на выздоровление. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана.
  • Позже коронавирус диагностировали у главы комитета парламента по нацбезопасности и иностранным делам Муштаба Зоннура и вице-президента по делам женщин и семьи Масумеха Эбтекара.

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Марк Сировой
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коронавирус COVID-19 Жан-Люк Ритцер реанимация французский депутат Хоссейн Шейхолеслам
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