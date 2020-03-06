Коронавирус. Во Франции заразился депутат: он в реанимации

68-летний депутат Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люк Ритцер попал в реанимацию после заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Le Parisien.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
Мужчина сейчас в тяжелом состоянии. Коллеги Ритцера рассказали, что депутат работал во внешнеполитическом комитете и часто путешествовал.
Читайте также: "Мне кажется, это просто грипп". История женщины, которая одолела коронавирус
Также заразился сотрудник буфета парламента, еще у одного связанного с Ассамблеей человека – подозрение на инфицирование.
Коронавирус также бьет и по иранскому эстеблишменту. После смерти члена Совета верховного лидера страны, скончался советник министра иностранных дел Хоссейн Шейхолеслам, передает Radio Farda.
Читайте также: Коронавирус, вероятно, распространится по Украине, но паниковать не стоит - ВОЗ