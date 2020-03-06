Коронавирус. Во Франции заразился депутат: он в реанимации

Жан-Люк Ритцер (скриншот видео les Républicains, YouTube)

68-летний депутат Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люк Ритцер попал в реанимацию после заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Le Parisien.

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Мужчина сейчас в тяжелом состоянии. Коллеги Ритцера рассказали, что депутат работал во внешнеполитическом комитете и часто путешествовал.

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Также заразился сотрудник буфета парламента, еще у одного связанного с Ассамблеей человека – подозрение на инфицирование.

Коронавирус также бьет и по иранскому эстеблишменту. После смерти члена Совета верховного лидера страны, скончался советник министра иностранных дел Хоссейн Шейхолеслам, передает Radio Farda.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

25 февраля, о заражении коронавирусом сообщил в Twitter депутат парламента Ирана Махмуд Садеки. По его словам, у него мало надежд на выздоровление. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана.

главы комитета парламента по нацбезопасности и иностранным делам Муштаба Зоннура и вице-президента по делам женщин и семьи Масумеха Эбтекара. Позже коронавирус диагностировали

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