Депутат Слуги народа спрашивал у пограничников, можно ли рэперу Элджею выступить в Украине

Депутат от Слуги народа Игорь Васильковский обращался с депутатским запросом в Госпогранслужбу о возможности въезда в Украину российскому рэперу Элджею, въезд которому был запрещен из-за выступлений в оккупированном Крыму. Депутат признался, что действовал в интересах российского музыканта, сообщают "Схемы".

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Журналисты говорят, что получили доступ к ряду депутатских запросов, которые народные избранники направляли в различные госорганы.

В частности, Васильковский обратился относительно Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) к руководству ГПСУ. Депутат спрашивал, возможен ли его въезд в Украину и участие в концертах на территории страны.

Письмо датировано 19 мая 2020 года. В это время музыканту как раз был запрещен въезд из-за его концертной деятельности в оккупированном Россией Крыму.

Журналисты "Схем" спросили у самого депутата, чьи интересы он лоббировал.

"В чьих интересах вы писали обращение касательно российского певца Элджея?" – спросили у Васильковского. "В интересах Элджея, он же парень творческий, должен выступать", – ответил "слуга народа".

В своем письме в ГПСУ он указал, что делает это после обращений организаторов концертов в Одессе и области.

СБУ запретила въезд рэперу в 2018 году. Согласно судебному реестру, ведомство информировало суд о еще одной причине запрета: в октябре 2018 года Элджей в интервью российскому изданию якобы заявил, что Крым – территория РФ.

В июне 2020 года по иску россиянина Окружной админсуд Киева отменил ему запрет на въезд. В связи с тем, что видеозапись выступления Элджея в Крыму уже недоступна в YouTube, суд посчитал, что вывод СБУ о незаконном посещении рэпером Крыма безоснователен.

Вадим Ребрина

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