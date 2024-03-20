Депутат Тернопольского облсовета требовал "откаты" за помощь для раненого бойца – СБУ
Задержан депутат Тернопольского облсовета, который требовал "откаты" за выделение материальной помощи для раненого военнослужащего. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.
Имя задержанного правоохранители не называют, однако на сайте Тернопольского облсовета указано, что постоянную комиссию по бюджету возглавляет Олег Щиголь.
По данным СБУ, депутат Тернопольского облсовета, который по совместительству является главой постоянной комиссии по бюджету, предложил военнослужащему поспособствовать в выделении ему финансовой помощи на лечение. За это после поступления средств боец должен был отдать чиновнику половину суммы.
Мужчину задержали при получении им новой суммы средств. Против него открыли уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или извлечении неправомерной выгоды.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
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