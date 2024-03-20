Депутат Тернопільської облради вимагав "відкати" за допомогу для пораненого бійця – СБУ
Затримано депутата Тернопільської облради, який вимагав "відкати" за виділення матеріальної допомоги для пораненого військовослужбовця. Про це повідомили Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро.
За даними СБУ, депутат Тернопільської облради, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету, запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому фінансової допомоги на лікування. За це після надходження коштів боєць повинен був віддати посадовцю половину суми.
Ім'я затриманого правоохоронці не називають, проте на сайті Тернопільської облради вказано, що постійну комісію з питань бюджету очолює Олег Щиголь.
Чоловіка затримали під час отримання ним нової суми коштів. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди.
Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до десяти років тюрми.
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