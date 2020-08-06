Депутаты хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение

Они обратились в КСУ с тем, что эта статья Уголовного кодекса противоречит Конституции и сослались на аналогичное решение КСУ прошлого года

4 августа в Конституционный суд обратились 47 народных депутатов с представлением о признании отдельных норм действующего законодательства неконституционными.

В числе прочего авторы обращения попросили отменить статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. Текст представления был опубликован на официальном сайте КСУ.

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В качестве обоснования своих требований депутаты указали, что статья 368-5 УК о незаконном обогащении противоречит некоторым нормам Конституции, а также привели в пример решение КСУ от 26 февраля 2019 года. В прошлом году судьи Конституционного суда признали действующую тогда статью 368-2 УК о незаконном обогащении неконституционной и она утратила силу.

В представлении нардепы написали о том, что формулировка "превышение законных доходов" может создать неопределенность, поскольку непонятно, за какой период их нужно будет учитывать.

Кроме того, они напомнили о принципе презумпции невиновности, по которому каждый человек априори считается невиновным, пока не будет доказано обратное. В то время как статья 368-2 УК обязывает доказывает свою непричастность к активам другого человека, что противоречит этому принципу, поэтому является неконституционной.

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Дарья Мостовая

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