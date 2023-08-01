Депутаты Киевсовета получили подозрения в уклонении от воинской службы – фото

Госбюро расследований сообщило, что вручило подозрения в уклонении от военной службы трем депутатам Киевсовета.

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Три депутата Киевского городского совета получили подозрения в том, что они уклоняются от военной службы, сообщили в ГБР.

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о депутатах Игоре Хацевиче, Олеге Левченко (оба – фракция "Европейская солидарность") и Михаиле Терентьеве (фракция "УДАР").

Следствие считает, что четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу. У них были оформлены командировки в Киевскую военную государственную администрацию, одновременно они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

LIGA.net обратилась за комментарием к фракциям "Европейская солидарность" и "УДАР" в Киевсовете.

27 июня СБУ и ГБР сообщили о подозрении бывшему народному депутату, отдыхавшему на Мальдивах во время войны.

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