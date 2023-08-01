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Депутати Київради отримали підозри в ухиленні від військової служби – фото

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 10:15
Депутати Київради отримали підозри в ухиленні від військової служби – фото - Фото
Фото - ДБР

Держбюро розслідувань повідомило, що вручило підозри в ухиленні від військової служби трьом депутатам Київради.

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Три депутати Київської міської ради отримали підозри у тому, що вони ухиляються від військової служби, повідомили у ДБР.

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про депутатів Ігоря Хацевича, Олега Левченка (обидва – фракція "Європейська солідарність") та Михайла Терентьєва (фракція "УДАР").

Слідство вважає, що четверо військовослужбовців однієї з військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради протягом року не з'являлися на військову службу. У них було оформлено відрядження до Київської військової державної адміністрації, одночасно вони отримували грошове забезпечення з частини, де нібито проходили службу.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фото – ДБР

Фото – ДБР

Фото – ДБР

LIGA.net звернулася за коментарем до фракцій "Європейська солідарність" та "УДАР" у Київраді.

  • 27 червня СБУ та ДБР повідомили про підозру колишньому народному депутату, який відпочивав на Мальдівах під час війни.

Сергій Бережний, Юрій Смірнов
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