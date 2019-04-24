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24.04.2019, 15:29

Депутаты не пришли на заседание комитета по правовой политике

Депутаты не пришли на заседание комитета по правовой политике - Фото
Фото: Facebook Леонид Емец

В повестке дня было 24 вопроса

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На заседание парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия из 31 депутата пришел только один. Об этом в Facebook сообщил народный депутат, член комитета Леонид Емец.

Он отметил, что в повестке дня было 24 вопроса.

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"Для кворума меня одного явно маловато. Напомню что именно наш комитет должен рассматривать Избирательный кодекс", - написал Емец.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сомневается, что успеет распустить нынешний состав Верховной Рады, если будет избран на пост №1 в государстве. 

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что досрочного роспуска нынешнего состава Верховной Рады не будет.

 

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Теги: рада, комитет, Леонид Емец
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