Депутаты не пришли на заседание комитета по правовой политике

Фото: Facebook Леонид Емец

На заседание парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия из 31 депутата пришел только один. Об этом в Facebook сообщил народный депутат, член комитета Леонид Емец.

Он отметил, что в повестке дня было 24 вопроса.

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"Для кворума меня одного явно маловато. Напомню что именно наш комитет должен рассматривать Избирательный кодекс", - написал Емец.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сомневается, что успеет распустить нынешний состав Верховной Рады, если будет избран на пост №1 в государстве.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что досрочного роспуска нынешнего состава Верховной Рады не будет.