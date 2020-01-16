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Депутаты Слуги народа просят СБУ проверить "пленки Гончарука"

Депутаты Слуги народа просят СБУ проверить "пленки Гончарука" - Фото
Фото: facebook.com/sluganarodu.official
16.01.2020, 15:33

В президентской фракции считают, что есть три способа получить подобную информацию

Группа депутатов Слуги народа обратились в СБУ с просьбой провести проверку аудиозаписей, на которых запечатлен разговор якобы премьер-министра Алексея Гончарука с другими представителями власти, в котором они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", - сказала представитель Кабмина в парламенте Елена Шуляк.

По ее словам, существует три возможности получить такую информацию: в рамках уголовного расследования, которого, как считают в Слуге народа, нет; в пределах контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.

Согласно информации Укринформа, третью возможность Шуляк назвала "незаконной", в сообщении пресс-службы СН такой характеристики нет.

  • Вчера на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти, в котором они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского. После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.
  • Позже Кабмин опроверг отставку Гончарука, а сам премьер назвал инцидент "медиа-атакой" на правительство.


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Слуга народа кабмин сбу алексей гончарук
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