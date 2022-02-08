Дещица уволен с поста посла Украины в Польше. Его заменил Зварич

Сегодня, 8 февраля, с должности украинского посла в Польше уволен Андрей Дещица. Новым главой диппредставительства назначен Василий Зварич. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

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"Назначить Зварича Василия Богдановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша", – говорится в документе.

Дещица был послом Украины в Польше с 2014 года. О причинах его увольнения не сообщается.

45-летний Зварич, уроженец Стрыя Львовской области, ранее был замдиректора одного из департаментов МИД. Он работал в украинских посольствах в Турции и США, был советником-посланником посольства Украины в Польше.

21 июня 2021 года новым послом Израиля в Украине назначен дипломат Михаил Бродский.

12 октября посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов официально вступил в должность.

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Яна Катасонова

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