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Дещица уволен с поста посла Украины в Польше. Его заменил Зварич

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 17:21
Дещица уволен с поста посла Украины в Польше. Его заменил Зварич - Фото
Василий Зварич (фото - facebook.com:ODFoundation)

Сегодня, 8 февраля, с должности украинского посла в Польше уволен Андрей Дещица. Новым главой диппредставительства назначен Василий Зварич. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

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"Назначить Зварича Василия Богдановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша", – говорится в документе.

Дещица был послом Украины в Польше с 2014 года. О причинах его увольнения не сообщается.

45-летний Зварич, уроженец Стрыя Львовской области, ранее был замдиректора одного из департаментов МИД. Он работал в украинских посольствах в Турции и США, был советником-посланником посольства Украины в Польше.

  • 21 июня 2021 года новым послом Израиля в Украине назначен дипломат Михаил Бродский.
  • 12 октября посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов официально вступил в должность.

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Яна Катасонова
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посол Василий Зварич Андрей Дещиця
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