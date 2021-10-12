Посол Украины в ЕС официально вступил в должность

Новый посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов вручил верительные грамоты президенту Европейского Союза Шарлю Мишелю. Таким образом он начал официальную деятельность в должности посла ЕС. О вручении грамот Ченцов сообщил в Twitter.

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Вручение грамот состоялось 11 октября. Ченцов и Мишель на встрече обсудили саммит Украина-ЕС, который состоится 12 октября в Киеве.

В пресс-службе МИД добавили, что Мишель сообщил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и о готовности усилить взаимодействие в рамках Крымской платформы и в сфере энергетической безопасности.

Мишель также отметил прогресс в реализации соглашения об ассоциации с ЕС и поддержал комплексную программу реформ в Украине.

СПРАВКА. Верительные грамоты – документ, с помощью которого осуществляется аккредитация посла. Момент их вручения считается началом его деятельности в должности.

Ченцов работает в МИД с 1996 года. Он работал в посольствах Турции, Польши, Нидерландов в представительстве Украины при ЕС.

7 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский уволил Николая Точицкого с должности представителя Украины при ЕС, которую он занимал с 2016 года. В тот же день Зеленский уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах.

25 августа Зеленский назначил Ченцова новым послом Украины в Европейском союзе.

Елизавета Кумбер

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