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Посол Украины в ЕС официально вступил в должность

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 10:35
Посол Украины в ЕС официально вступил в должность - Фото
Всеволод Ченцов и Шарль Мишель (Фото: пресс-служба МИД)

Новый посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов вручил верительные грамоты президенту Европейского Союза Шарлю Мишелю. Таким образом он начал официальную деятельность в должности посла ЕС. О вручении грамот Ченцов сообщил в Twitter.

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Вручение грамот состоялось 11 октября. Ченцов и Мишель на встрече обсудили саммит Украина-ЕС, который состоится 12 октября в Киеве.

В пресс-службе МИД добавили, что Мишель сообщил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и о готовности усилить взаимодействие в рамках Крымской платформы и в сфере энергетической безопасности.

Мишель также отметил прогресс в реализации соглашения об ассоциации с ЕС и поддержал комплексную программу реформ в Украине.

Скриншот: Vsevolod Chentsov/Twitter
СПРАВКА. Верительные грамоты – документ, с помощью которого осуществляется аккредитация посла. Момент их вручения считается началом его деятельности в должности.
  • Ченцов работает в МИД с 1996 года. Он работал в посольствах Турции, Польши, Нидерландов в представительстве Украины при ЕС.
  • 7 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский уволил Николая Точицкого с должности представителя Украины при ЕС, которую он занимал с 2016 года. В тот же день Зеленский уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах.
  • 25 августа Зеленский назначил Ченцова новым послом Украины в Европейском союзе.
Елизавета Кумбер
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посол Шарль Мишель Всеволод Ченцов верительные грамоты
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