Израиль назначил нового посла в Украине: что о нем известно
Новым послом Израиля в Украине назначен дипломат Михаил Бродский. Об этом сообщает пресс-служба израильского Министерства иностранных дел.
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Бродский заменит на этом посту Йоэля Лиона, который работал в Украине с 2018 года.
Бродский родился в Санкт-Петербурге в 1972 году, а в 1990-м вместе с семьей переехал в Израиль, где получил степень бакалавра политических наук и магистра дипломатии и нацбезопасности в университете Тель-Авива.
Бродский начала работать дипломатом с 2002 года. В 2003 – 2008 годах работал пресс-аташе посольства Израиля в России. С 2006-го по 2008-й также был политическим советником в этом посольстве.
В 2009 – 2013 годах занимал пост директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 года был послом в Казахстане.
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