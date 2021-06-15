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Израиль открыл границы для украинцев: подробно об условиях въезда

15.06.2021, 16:52
Израиль открыл границы для украинцев: подробно об условиях въезда - Фото
Аэропорт Бен Гурион (фото - EPA)

С 14 июня Израиль разрешил въезд гражданам Украины. Однако все ранее установленные требования для этого остаются в силе. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

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Разрешение на въезд в Израиль

Иностранные граждане должны заранее подать заявку на въезд в Израиль в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции Израиля.

Подробная информация о порядке получения разрешения.

ПЦР-тест перед прилетом в Израиль

Въезд в Израиль разрешен только в случае наличия отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия. По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест (эта услуга платная – 80 израильских шекелей при условии заблаговременной онлайн-регистрации, или 100 шекелей при регистрации в аэропорту).

Забронировать очередь на ПЦР-тест в аэропорту Бен Гурион можно здесь.

Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19.

Подробная информация от Минздрава Израиля.

В исключительных случаях можно подать заявку на получение разрешения на въезд в Израиль без проведения ПЦР-теста.

Страховой полис

Для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Медицинская декларация

После получения разрешения на въезд в Израиль пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию лица, которое въезжает в Израиль.

Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса.

Самоизоляция

Все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию. Продолжительность изоляции составляет 14 дней, или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два отрицательных ПЦР-теста, сделанных в определенные специальным протоколом даты). Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции.

Все документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.

Если лицо вакцинировано или переболело COVID-19 не в Израиле, можно сократить срок самоизоляции, выполняя условия МЗ Израиля.

Санкции за нарушение режима въезда

Иностранец, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, нарушает законы Израиля, поэтому следующий въезд в Израиль будет запрещен.

Транзитные пассажиры должны предъявить перед посадкой на рейс в Израиль медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданную не более чем за 72 часа до планируемого времени посадки в Израиле при условии, что общее время пересадки не превышает 24 часа.

Правительство Израиля с 14 июня отменяет запрет на поездки в Эфиопию, Турцию и Украину.

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Вадим Ребрина
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Израиль вакцинация коронавирус
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