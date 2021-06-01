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Возвращение к привычной жизни. В Израиле отменили почти все ограничения, кроме одного

01.06.2021, 16:45
Возвращение к привычной жизни. В Израиле отменили почти все ограничения, кроме одного - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня в Израиле снимают большинство карантинных ограничений, которые вводились в связи с пандемией коронавируса. Большая часть предприятий уже вернулась к нормальной жизни, а жителям больше не нужно носить с собой ковидные сертификаты. Обязательными остались лишь маски в помещениях, пишет Times of Israel.

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Израильские власти решили, что страна понемногу должна возвращаться к обычной жизни. Были отменены ограничения на проведения массовых мероприятий, а чтобы посещать кафе, магазины и прочие общественные места, теперь не нужно носить с собой сертификаты, подтверждающие вакцинацию или перенесенное заболевание.

Кроме этого, в Израиле вернулись к обычному режиму работы почти все школы и организации.

Единственным ограничением пока остается обязательное ношение масок в помещении, а также карантинные меры для прибывающих в страну иностранцев.

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Дарья Мостовая
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Израиль ограничения маска карантин пандемия коронавирус
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