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Израиль продлил запрет на въезд гражданам Украины

28.05.2021, 16:46
Израиль продлил запрет на въезд гражданам Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Израиль продлил действие ограничений для въезда и выезда из стран "красного списка". Список пополнили Россия и Аргентина. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Сейчас в "красном списке" Израиля – Украина, Турция, Мексика, Бразилия, Эфиопия и ЮАР. С 31 мая в него будут внесены Россия и Аргентина.

Срок действия обновленных ограничений — до 13 июня.

Граждане Израиля, которые возвращаются из этих стран, должны будут пройти карантин, даже если они вакцинированы или выздоровели.

Гражданам стран из "красного списка" для въезда в Израиль необходимо получить предварительное разрешение Управления по народонаселению и иммиграции или Министерства иностранных дел. Въезд будет разрешен только в случае отрицательного результата ПЦР-теста за 72 часа до выезда. По прибытии в Израиль необходимо сдать дополнительный ПЦР-тест.

  • С 4 мая Израиль запретил въезд иностранцев с территории Украины (в том числе граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции из-за ситуации с коронавирусом в этих странах. 
  • 27 мая в Украине выявили 3306 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3509), 13 298 выздоровели пациентов (днем ранее – 16 867). 
Вадим Ребрина
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Израиль туризм коронавирс
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