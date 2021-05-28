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COVID-19. В Украине уже неделю суточное число заболевших не превышает 4000, лидер – Киев

28.05.2021, 08:20
COVID-19. В Украине уже неделю суточное число заболевших не превышает 4000, лидер – Киев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 27 мая, в Украине выявили 3306 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3509), 13 298 выздоровели пациентов (днем ранее – 16 867). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Госпитализированы 1402 человека (сутками ранее – 1402), 156 пациентов умерли (сутками ранее – 183).

Официально за 27 мая сделаны 60 563 теста на коронавирус (67 564 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 25 454 (29 280), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 11 758 (12 440), экспресс-тестов на антиген – 23 351 (25 844).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 196 673 заболевших COVID-19, из них 2 020 216 выздоровели, 50 232 человека умерли. 

Данные Киеву и областям:

Киев – 384 (454 сутками ранее); 
Днепропетровская – 280 (284);
Львовская – 251 (278);
Харьковская – 191 (233);
Киевская – 221 (194);
Запорожская – 195 (187);
Ровенская – 177 (163);
Черниговская – 57 (159);
Николаевская – 154 (141);
Херсонская – 69 (138);
Донецкая – 228 (132);
Хмельницкая – 106 (122);
Житомирская – 74 (120);
Полтавская – 78 (111);
Волынская – 104 (100);
Черкасская – 135 (91);
Черновицкая – 68 (89);
Одесская – 114 (84);
Сумская – 98 (81);
Тернопольская – 77 (79);
Винницкая – 63 (76);
Ивано-Франковская – 51 (71);
Луганская – 46 (59);
Кировоградская – 47 (33);
Закарпатская – 38 (30).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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