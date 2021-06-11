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Израиль отменяет запрет на поездки в Украину, в Россию – нет

11.06.2021, 16:57
Израиль отменяет запрет на поездки в Украину, в Россию – нет - Фото
Фото: EPA

Правительство Израиля с 14 июня отменяет запрет на поездки в Эфиопию, Турцию и Украину. Об этом сообщает Times of Israel.

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Запрет на поездки в Аргентину, Бразилию, Индию, Южную Африку, Мексику и Россию остается в силе.

Израильтяне, желающие поехать в любую из этих стран, должны подать запрос в Комитет по особым ситуациям. Все, кто возвращается из этих стран, включая вакцинированных, должны находиться в карантине в течение 14 дней.

В Израиле также действуют предупреждения о поездках в Намибию, Уругвай, Сейшельские острова, Боливию, Мальдивы, Непал, Парагвай и Чили.

Министры также одобрили продление правил выезда из страны до 27 июня.

Как пишет издание, эти шаги предприняты в связи с тем, что Израиль планирует начать разрешать вакцинированным иностранным туристам посещать страну в начале следующего месяца. 15 июня должен быть отменен запрет на использование маски в помещениях, хотя правило может оставаться в силе в больницах и домах престарелых.

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что в четверг было подтверждено 18 новых случаев коронавируса. 222 человека с COVID-19 находятся в больницах. Общее число умерших – 6 428 человек, с момента начала пандемии подтверждено 839 650 случаев заболевания.

  • 1 июня в Израиле сняли большинство карантинных ограничений, которые вводились в связи с пандемией. Большая часть предприятий уже вернулась к нормальной жизни, а жителям больше не нужно носить с собой ковидные сертификаты.
  • Вчера, 10 июня, в Украине выявили 1603 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1785), выздоровели 5583 пациента (днем ранее – 6513).

Вадим Ребрина
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Израиль туризм коронавирус
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