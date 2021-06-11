Коронавирус. Кривая заболеваемости выровнялась – за сутки выявили 1600 заболевших

Вчера, 10 июня, в Украине выявили 1603 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1785), выздоровели 5583 пациента (днем ранее – 6513). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Госпитализированы 762 человека (сутками ранее – 741), 70 пациентов умерли (сутками ранее – 97).

Официально за 10 июня сделано 55 342 теста на коронавирус (59 421 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 25 837 (28 997), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 10 741 (10 741), экспресс-тестов на антиген – 18 764 (19 683).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 221 427 заболевших COVID-19, из них 2 120 780 выздоровели, 51 577 человек умерли.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 217 (216 сутками ранее);

Львовская – 113 (128);

Харьковская – 69 (128);

Днепропетровская – 121 (119);

Киевская – 105 (102);

Черниговская – 68 (90);

Ровенская – 92 (88);

Полтавская – 57 (75);

Черкасская – 60 (70);

Житомирская – 27 (68);

Херсонская – 42 (67);

Волынская – 32 (63);

Донецкая – 83 (63);

Одесская – 73 (63);

Сумская – 57 (63);

Хмельницкая – 41 (59);

Винницкая – 35 (54);

Николаевская – 56 (53);

Ивано-Франковская – 18 (44);

Тернопольская – 31 (42);

Запорожская – 97 (33);

Луганская – 20 (27);

Черновицкая – 31 (27);

Закарпатская – 27 (26);

Кировоградская – 11 (17).

8 июня в МОЗ рассказали, кто и где получит вторую дозу вакцины от коронавируса.

9 июня по всей Украине ввели зеленый уровень эпидопасности.

На выходных центры массовой вакцинации от коронавируса откроются уже в 13 областях Украины: список.

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Дарья Мостовая

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