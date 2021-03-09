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Израиль требует отменить переименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича

09.03.2021, 17:01
Израиль требует отменить переименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича - Фото
Йоэль Лион (cкриншот из видеозаписи 1tv.od.ua)

Израиль решительно осуждает переименование городского стадиона в Тернополе в честь украинского военного деятеля, члена Организации украинских националистов Романа Шухевича. Об этом в Twitter написал посол Израиля в Украине Йоэль Лион. 

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Лион отметил, что Шухевич во время Второй мировой войны был гауптманом 201-го батальона СС шуцманшафта. 

Помимо этого, он также потребовал немедленного отмены решения Тернопольского городского совета о переименовании, а в своем посте отметил МИД Украины, горсовет Тернополя и Офис президента Украины.

СПРАВКА. Роман Шухевич – украинский государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны Украинской украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950). Борец за независимость Украины в XX веке.

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Станислав Стороженко
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Израиль Тернополь Роман Шухевич йоэль лион
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