Израиль требует отменить переименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича

Израиль решительно осуждает переименование городского стадиона в Тернополе в честь украинского военного деятеля, члена Организации украинских националистов Романа Шухевича. Об этом в Twitter написал посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

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Лион отметил, что Шухевич во время Второй мировой войны был гауптманом 201-го батальона СС шуцманшафта.

Помимо этого, он также потребовал немедленного отмены решения Тернопольского городского совета о переименовании, а в своем посте отметил МИД Украины, горсовет Тернополя и Офис президента Украины.

СПРАВКА. Роман Шухевич – украинский государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны Украинской украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950). Борец за независимость Украины в XX веке.

По словам главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, власти должны не навязывать Степана Бандеру и Романа Шухевича как героев, а разъяснять их роль в становлении государства Украина.

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Станислав Стороженко

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