Израиль требует отменить переименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича
09.03.2021, 17:01
Йоэль Лион (cкриншот из видеозаписи 1tv.od.ua)
Израиль решительно осуждает переименование городского стадиона в Тернополе в честь украинского военного деятеля, члена Организации украинских националистов Романа Шухевича. Об этом в Twitter написал посол Израиля в Украине Йоэль Лион.
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Лион отметил, что Шухевич во время Второй мировой войны был гауптманом 201-го батальона СС шуцманшафта.
Помимо этого, он также потребовал немедленного отмены решения Тернопольского городского совета о переименовании, а в своем посте отметил МИД Украины, горсовет Тернополя и Офис президента Украины.
СПРАВКА. Роман Шухевич – украинский государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны Украинской украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950). Борец за независимость Украины в XX веке.
- По словам главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, власти должны не навязывать Степана Бандеру и Романа Шухевича как героев, а разъяснять их роль в становлении государства Украина.
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