"Декоммунизация в действии". В Ивано-Франковске инициируют переименование двух улиц

Инициатором переименования улиц стал директор Ивано-Франковского областного музея имени Степана Бандеры Ярослав Коретчук

Директор Ивано-Франковского областного музея имени Степана Бандеры Ярослав Коретчук инициирует переименование двух улиц в областном центре – Богунской и Островского. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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"Декоммунизация в действии. Написал письмо главе Ивано-Франковского городской ОТГ Руслану Марцинкиву о необходимости переименования улиц Богунская и Островского", – отметил он.

Он считает, что улица Богунская – не от фамилии полковника времен Хмельницкого Ивана Богуна (улица с таким названием есть в городе), а в честь Богунского полка Красной армии под командованием Щорса, который в 1918 – 1920 годах воевал против армии УНР.

"А вот Островского названа в честь Николая Островского – советский военный и партийный деятель украинского происхождения, писатель; участник установления советской власти в Украине и борьбы с повстанческим движением, служил в бригаде Котовского",- объяснил Коретчук, уточнив, что Островский как писатель известен своими романами "Как закалялась сталь" и "Рожденные бурей", которые "критикуют за антиукраинское изображение борцов за независимость Украины во время советско-украинской войны 1917-1921 годов".

В июне мэр Днепр Борис Филатов предложил переименовать одну из улиц города в тупик Коломойского – сюр.

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Арина Толина

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