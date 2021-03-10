В МИД ответили на требование посла Израиля переименовать стадион Шухевича в Тернополе

Дискуссии об исторических персоналиях должны вести историки, дипломаты же должны работать над взаимной дружбой, а не наоборот. Так спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил в Twitter на требование посла Израиля Йоэля Лиона отменить решение о переименовании стадиона в Тернополе в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

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Николенко подчеркнул, что сохранение национальной памяти украинского народа – один из приоритетов госполитики Украины.

"Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – добавил он.

СПРАВКА. Роман Шухевич – украинский государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950). Борец за независимость Украины в XX веке.

5 марта 2021-го Тернопольский горсовет переименовал городской стадион в честь Шухевича.

9 марта посол Израиля в Украине Йоэль Лион потребовал отменить это решение из-за связей Шухевича с Вермахтом.

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Марк Сировой

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