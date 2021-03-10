UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В МИД ответили на требование посла Израиля переименовать стадион Шухевича в Тернополе

10.03.2021, 11:14
В МИД ответили на требование посла Израиля переименовать стадион Шухевича в Тернополе - Фото
Стадион имени Романа Шухевича, Тернополь (фото - пресс-служба Тернопольского горсовета)

Дискуссии об исторических персоналиях должны вести историки, дипломаты же должны работать над взаимной дружбой, а не наоборот. Так спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил в Twitter на требование посла Израиля Йоэля Лиона отменить решение о переименовании стадиона в Тернополе в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Николенко подчеркнул, что сохранение национальной памяти украинского народа – один из приоритетов госполитики Украины.

"Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – добавил он.

СПРАВКА. Роман Шухевич – украинский государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950). Борец за независимость Украины в XX веке.

Смотрите также: В Ивано-Франковской области нашли архив отряда УПА – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Тернополь стадион Роман Шухевич йоэль лион Израиль МИД посол
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 