В МИД ответили на требование посла Израиля переименовать стадион Шухевича в Тернополе
Дискуссии об исторических персоналиях должны вести историки, дипломаты же должны работать над взаимной дружбой, а не наоборот. Так спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил в Twitter на требование посла Израиля Йоэля Лиона отменить решение о переименовании стадиона в Тернополе в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
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Николенко подчеркнул, что сохранение национальной памяти украинского народа – один из приоритетов госполитики Украины.
"Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – добавил он.
- 5 марта 2021-го Тернопольский горсовет переименовал городской стадион в честь Шухевича.
- 9 марта посол Израиля в Украине Йоэль Лион потребовал отменить это решение из-за связей Шухевича с Вермахтом.
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