Зеленский поздравил премьера Израиля с избранием и пригласил на саммит Крымской платформы

Президент Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с избранием на должность и пригласил принять участие в саммите Крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Вчера, 16 июня 2021 года, Зеленский провел телефонную беседу с Беннетом.

Зеленский поздравил Беннета с формированием нового правительства Израиля и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Президент отметил успешный старт соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, практическая имплементация которой должны способствовать росту сотрудничества и инвестиций.

Зеленский пригласил Беннета посетить Украину для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-летию независимости Украины. Также он рассказал Беннету о запланированных мероприятиях на 80-летие трагедии в Бабьем Яре и высказал надежду на самый высокий уровень представительства с израильской стороны.

В декабре 2020 года в Израиле распустили парламент, в стране назначили четвертые выборы за два года.

3 июня 2021 израильские оппозиционные партии достигли соглашения о формировании нового правительства.

13 июня Беннет стал премьером Израиля.

Денис Юдин

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