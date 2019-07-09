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09.07.2019, 06:43

Холодницкий анонсировал подозрение одному из министров

Холодницкий анонсировал подозрение одному из министров - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Осталось менее двух месяцев до истечения срока, который главе САП и директору НАБУ дал новый президент, чтобы "показать результат"

Правоохранители вскоре могут предъявить обвинения одному из министров, нескольким главам облгосадминистраций и судьям. Об этом на ток-шоу "Эхо Украины" в эфире канала Прямой заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он заверил, что "работа идет, детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают".

"Сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить это подозрение", - уточнил глава САП.

По его словам, также идет процесс согласования и обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам и пока действующим судьям.

31 мая президент Владимир Зеленский встретился с Холодницким и директором НАБУ Артемом Сытником: дал им три месяца на то, чтобы "показать результат".

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Теги: коррупция, назар холодницкий, подозрение, сап
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