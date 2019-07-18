Девять человек получили от Зеленского гражданство: список имен

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский постановил "принять к гражданству Украины как лиц, принятие которых составляет государственный интерес для Украины" семерых человек, сообщается на сайте главы государства.

Гражданство предоставлено Сергею Алексеевичу, Станиславу Гибадулину, Сергею Гноевому, Нугзару Канделаки, Андрею Ковниренко, Никите Макееву, Денису Прохорову.

Кроме того, согласно указу, еще двое получили гражданство "за выдающиеся заслуги перед Украиной", а именно – Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.

12 июля Зеленский предоставил украинское гражданство индийской монахине Пайяппилли Варид Лиджи. Она получила паспорт как "человек, принятие которого в украинское гражданство представляет для страны государственный интерес".

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