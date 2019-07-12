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12.07.2019, 11:55

Зеленский дал гражданство проповеднице из Индии

Зеленский дал гражданство проповеднице из Индии - Фото
Пайяппилли Варид Лиджи (скриншот)

Получая паспорт, давно проживающая в Закарпатье монахиня Пайяппилли Варид Лиджи сказала, что "никогда не чувствовала себя здесь чужой"

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство индийской монахине Пайяппилли Варид Лиджи. Она получила паспорт как "человек, принятие которого в украинское гражданство представляет для страны государственный интерес", пишет Миграционная служба.

Сестра Лиджи приехала в область 15 лет назад с миссионерской христианской миссией.

Она проводит в регионе и за его пределами духовные встречи, совместные молитвенные мероприятия и, как отметили в ГМС, "духовное исцеление".

Новая украинка - настоятельница монастыря Конгрегации Сестер Святого Иосифа де Сен-Марк Мукачевской епархии Римо-Католической церкви. При монастыре открыт пансионат опеки над одинокими пожилыми людьми.

В 2017 году Лиджи "организовала помощь военнослужащим в зоне проведения АТО", пишет Миграционная служба.

28 мая Зеленский вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу СаакашвилиГригол Катамадзе, который ранее был послом Грузии в Украине, а после - заместителем беглого олигарха Сергея Курченко в набсовете группы компаний ВЕТЭК, сказал, что тоже хочет.

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Теги: гражданство, монахиня
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