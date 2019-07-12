Зеленский дал гражданство проповеднице из Индии

Пайяппилли Варид Лиджи (скриншот)

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство индийской монахине Пайяппилли Варид Лиджи. Она получила паспорт как "человек, принятие которого в украинское гражданство представляет для страны государственный интерес", пишет Миграционная служба.

Сестра Лиджи приехала в область 15 лет назад с миссионерской христианской миссией.

Она проводит в регионе и за его пределами духовные встречи, совместные молитвенные мероприятия и, как отметили в ГМС, "духовное исцеление".

Новая украинка - настоятельница монастыря Конгрегации Сестер Святого Иосифа де Сен-Марк Мукачевской епархии Римо-Католической церкви. При монастыре открыт пансионат опеки над одинокими пожилыми людьми.

В 2017 году Лиджи "организовала помощь военнослужащим в зоне проведения АТО", пишет Миграционная служба.

28 мая Зеленский вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Григол Катамадзе, который ранее был послом Грузии в Украине, а после - заместителем беглого олигарха Сергея Курченко в набсовете группы компаний ВЕТЭК, сказал, что тоже хочет.