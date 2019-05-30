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30.05.2019, 15:10

Экс-посол Грузии просит у Зеленского гражданство Украины

Экс-посол Грузии просит у Зеленского гражданство Украины - Фото
Экс-посол Грузии в Украине Григол Катамадзе (фото - ЕРА)

Григол Катамадзе сказал, что четверть века проработал в дипломатическом корпусе, представляя интересы Грузии, "но никогда не ущемлял интересы Украины"

Предоставить гражданство Украины просит Григол Катамадзе, который ранее был послом Грузии в Украине, а после - заместителем беглого олигарха из окружения бежавшего в РФ Виктора Януковича Сергея Курченко в набсовета группы компаний Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК). Об этом Катамадзе сообщил в комментарии изданию Гордон.

"Хочу воспользоваться возможностью общения с вашим изданием и публично обратиться к президенту Владимиру Зеленскому предоставить мне украинское гражданство. Уже прошло шесть лет, как я покинул государственную службу в Грузии. Когда-то давно я окончил Киевский государственный университет имени Шевченко, почти 13 лет был послом Грузии в Украине, много лет живу в Киеве", - сказал он.

Катамадзе напомнил, что в инаугурационной речи Зеленский призвал украинскую диаспору возвращаться на родину и пообещал дать им гражданство. Призыв он назвал важным для себя, отметив, что "не этнический украинец", но переживает за Украину.

28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая он прилетел в Украину. Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет.

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Теги: Владимир Зеленский, гражданство, сергей курченко, Григол Катамадзе, экс-посол Грузии
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