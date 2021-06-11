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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июня

11.06.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июня - Фото

1. ОПЕРАТОР СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ НИТИ ГАЗОПРОВОДА. Отмечается, что с 11 июня начались пуско-наладочные работы по подготовке к прокачке газа (подробнее).

2. НУЖНО БОЛЬШЕ: МВФ ПОКА НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВЫДАЧИ НОВОГО ТРАНША УКРАИНЕ. Украина и МВФ продолжают находиться в тесных дискуссиях по завершению первого пересмотра программы stand-by, необходимого для выделения второго транша (подробнее).

3. НЕ ЛУЧШАЯ ИДЕЯ. ВИТРЕНКО СОМНЕВАЕТСЯ В ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ IPO ВСЕЙ ГРУППЫ НАФТОГАЗА. Проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК "Нафтогаз Украины" как материнской компании всей группы Нафтогаза имеет ряд недостатков и нужно рассмотреть альтернативы. А IPO отдельно Укргазвыдобування может быть более выгодным вариантом (подробнее).

4. ОПРОС КМИС ПО ВЫБОРАМ В РАДУ: ПЕРВОЕ МЕСТО ДЕЛЯТ СЛУГА НАРОДА И ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ. Рейтинги партий стабилизировались, первое и второе места делят Слуга народа и Европейская солидарность (подробнее).

5. КАБМИН НАЗНАЧИЛ СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ ЭНЕРГОАТОМА. Кабинет министров создал специальную комиссию по проведению служебного расследования в отношении врио президента Энергоатома Петра Котина (подробнее).

6. СБОРНАЯ УКРАИНЫ НАМЕРЕНА ИГРАТЬ В ФОРМЕ С ЛОЗУНГОМ "ГЕРОЯМ СЛАВА" – ПРЕСС-АТТАШЕ КОМАНДЫ. Сборная поехала на Евро-2020 только с теми комплектами формы, на которых есть надпись "Героям слава".(подробнее).

7. В УКРАИНЕ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ПАТРОНЫ: КАНАДЦЫ ПОДТВЕРДИЛИ ПАРТНЕРСТВО С УКРОБОРОНПРОМОМ. В Украине будут созданы мощности для производства боеприпасов к стрелковому оружию: канадская Waterbury Farrel подтвердила партнерство с компанией GL Munitions INC и ГК "Укроборонпром" (подробнее).

8. АМКУ РАЗРЕШИЛ ПЕРЕДАТЬ "ДОЧКЕ" НАФТОГАЗА ТРУБОПРОВОД ИЗ РОССИИ – ENKORR. Антимонопольный комитет Украины одобрил передачу активов нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" АО "Укртранснафта" (дочерняя компании НАК "Нафтогаз Украины") (подробнее).

9. ГФС ПРОВОДИТ ОБЫСКИ В НАФТОГАЗЕ ПО ДЕЛУ ОБ НДС НА 2,7 МЛРД ГРН. Государственная фискальная служба Украины продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн (подробнее).

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Вадим Ребрина
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