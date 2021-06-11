Сборная Украины намерена играть в форме с лозунгом "Героям слава" – пресс-атташе команды
Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом "Героям слава". Об этом заявил на пресс-конференции с футболистами сборной пресс-атташе сборной Александр Глывинский.
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Журналист спросил на английском языке, собирается ли сборная играть в воскресенье в матче против Нидерландов в форме с картой Украины с временно оккупированным РФ Крымом и надписью "Слава Украине".
"Это точно не вопрос для футболистов. У нас есть форма. Она была утверждена УЕФА. Все знаки на ней были утверждены УЕФА. Президент Украинской ассоциации футбола находится сейчас в Риме, разговаривает с УЕФА об этом", – ответил Глывинский на английском.
Затем переводчик перевел вопрос на украинский так: "Вопрос был об экипировке сборной Украины, а именно о надписи "Слава Украине – Героям слава". Собирается ли сборная играть в этой экипировке с этими надписями?".
Пресс-атташе не исправил переводчика, а добавил: "И да, мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена".
Кроме того, Глывинский сообщил НВ, что сборная поехала на Евро-2020 только с теми комплектами формы, на которых есть надпись "Героям слава".
Пресс-секретарь УАФ Ярема Городчук в комментарии LIGA.net также отметил, что у Украины сейчас есть одна форма – с надписью "Героям слава" – а другую форму пока никто не утверждал. По его словам, в ближайшее время президент УАФ Андрей Павелко должен сообщить о результатах римских переговоров с УЕФА по форме.
- 6 июня была представлена форма сборной Украины на Евро-2020: на ней есть карта временно оккупированного РФ Крыма, слоганы "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- Формой Украины возмутились в России. Но в УЕФА 7 июня ответили: форма была утверждена для Евро-2020.
- Однако 10 июня СМИ сообщили, что после запроса Российского футбольного союза УЕФА обязал убрать слоган "Героям слава" с формы сборной Украины на Евро-2020. Однако разрешил оставить надпись "Слава Украине" и карту страны с временно оккупированным Россией Крымом. На переговоры с УЕФА в Рим срочно вылетел глава УАФ Павелко.
- 11 июня УАФ единогласно утвердила слоганы "Слава Украине" и "Героям Слава", а также карту с Крымом футбольными символами Украины.
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