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Написать "Крым – Украина". Реакция соцсетей на скандал с формой сборной Украины и УЕФА

11.06.2021, 13:27
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Андрей Ярмоленко в форме сборной Украины на Евро-2020 (фото - Andrii Pavelko, Facebook)

Украинские болельщики высказывают возмущение в соцсетях и спортивных форумах из-за того, что УЕФА после обращения Российского футбольного союза обязал убрать слоган "Героям слава" с формы сборной Украины на Евро-2020.

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Например, на спортивном сайте Tribuna один из пользователей предложил заменить слоган "Героям слава!", который УЕФА счел "политическим" в сочетании с фразой "Слава Украине!", на "Крым – это Украина!". "Никакой политики – просто констатация международного права", – добавил пользователь.

Другие пользователи напоминают, что одним из спонсоров УЕФА является российский Газпром.

Под атакой также оказались страницы УЕФА в Facebook. Тысячи комментариев украинцев c возмущениями и лозунгами" Слава Украине – Героям слава!" появились как странице самой организации, так и ее турниров – Евро-2020 и Лиги чемпионов.

УЕФА также напоминают и о жертвах российской агрессии в Украине. В частности, о подростке-футболисте из Краматорска Степане Чубенко, которого российские наемники убили в 2014-м.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал пост в поддержку лозунга и формы сборной. В комментариях его поддержала посол Украины в США Оксана Маркарова. Похожий пост появился и в Instagram футбольного комментатора Виктора Вацко.

Журналист, историк и писатель Вахтанг Кипиани напомнил: эти слоганы являются официальными в украинской армии и госприветствием. По его мнению, футбольные юристы и дипломаты должны доказать, что они – "не преступление". В ином случае "будет поражение с сухим счетом", считает он.  

Журналист Юрий Бутусов выразил позицию, что сборная Украины должна выходить на матч Евро-2020 в форме со слоганом "Героям слава", несмотря на запрет УЕФА.

А вот инвестбанкир Сергей Фурса другого мнения. Он считает, что УЕФА "логичны", так как "постоянно искореняют любую политику из матчей". По его мнению, форма почти не изменилась, ведь остались карта Украины с временно оккупированным "Крымом" и слоган "Слава Украине", а надпись "Героям слава" на внутренней стороне воротника "никто бы и не увидел". 

А тем временем на сайте производителя экипировки, Joma, не осталось в продаже футболок новой формы сборной. Паблик Брутальный футбол сделал в честь этого мем с горящими ватниками. "Где-то хорошо пылает", – написал в комментариях руководитель каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

Читайте также: У Зеленского отреагировали на скандал с запретом лозунга "Героям Слава" на форме сборной

Марк Сировой
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