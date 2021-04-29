Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 апреля

1. УВОЛЬНЕНИЕ КОБОЛЕВА УСЛОЖНЯЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С МВФ – BLOOMBERG. Увольнение Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" создает угрозу осложнения переговоров правительства Украины с МВФ о предоставлении международной помощи в размере $5,5 млрд (подробнее).

2. ВЕРХОВНАЯ РАДА НАЗНАЧИЛА НОВОГО МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ. Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины. За такое решение отдали голоса 305 народных депутатов (подробнее).

3. В УКРАИНЕ ВЫРОСЛА СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА. ГДЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО. Средняя номинальная зарплата украинцев в марте 2021-го составила 13 612 грн (подробнее).

4. В УКРЗАЛИЗНЫЦЕ ЗАЯВИЛИ О СРЫВЕ ПЛАНА КРИТИЧЕСКИХ ЗАКУПОК. Офис по безопасности АО "Укрзализныця" проведет проверку закупочной вертикали компании. Это связано со срывом плана критических закупок и бездействием ряда руководителей (подробнее).

5. МУСТАФА НАЙЕМ ПОКИДАЕТ УКРОБОРОНПРОМ. ЕГО ДОЛЖНОСТЬ СОКРАТИЛИ. Мустафа Найем уходит с поста заместителя гендиректора по управлению активами Укроборонпрома из-за сокращения должности (подробнее).

6. ГБР ПРИШЛО С ОБЫСКАМИ НА БОГДАН МОТОРС И КУЗНЮ НА РЫБАЛЬСКОМ. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗБЛОКИРОВАЛ БОЛЬШУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1365-ІХ о проведении аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина (подробнее).

8. В ТУРЦИИ ЖЕСТКИЙ ЛОКДАУН. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ТУРИСТОВ? РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА. В посольстве Турции ответили на запрос LIGA.net о правилах пребывания для украинцев во время локдауна (подробнее).

9. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЭМБАРГО И ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ SWIFT. В ЕС ПРИНЯЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ ПО АГРЕССИИ РОССИИ. Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает отключение России от платежной системы SWIFT и прекращение закупки российских запасов нефти и газа в случае вторжения России в Украину (подробнее).

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Вадим Ребрина

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