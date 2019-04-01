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01.04.2019, 20:57

Действие договора о дружбе Украины с Россией закончилось

Действие договора о дружбе Украины с Россией закончилось - Фото
Фото: depositphotos.com

Соответствующий закон был принят Верховной Радой и подписан президентом в декабре 2018 года

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Сегодня, 1 апреля, официально прекратил действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

6 декабря 2018 года Украина отказалась продлевать договор о дружбе с страной-агрессором Россией. За закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией N0206 проголосовали 277 депутатов.

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В пояснительной записке к документу сказано, что агрессией против Украины Россия нарушила большинство статей договора. Эти нарушения стали предметом исков в международные суды.

10 декабря соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.

Договор о дружбе с РФ вступил в силу 1 апреля 1999 года и автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить действие договора.

Выполняя решение СНБО от 6 сентября 2018 года, МИД Украины нотой от 21 сентября 2018 года официально сообщил РФ о желании Украины прекратить действие договора.

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Теги: договор, дружба
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