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Дипломат: России нужна вся Украина – сердце истории и культуры в Киеве, а не в Москве

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 07:56
Дипломат: России нужна вся Украина – сердце истории и культуры в Киеве, а не в Москве - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Россия может готовить зимнюю операцию против Украины, ведь сердце истории и культуры находится в Киеве, а не Москве. Об этом в контексте обсуждения переговоров Украины с Великобританией о покупке ракет заявил The Times украинский дипломат, который пожелал остаться анонимным.

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По его словам, есть опасения, что РФ готовит зимнюю военную операцию после запуска российского-немецкого газопровода Северный поток-2. Дипломат также отметил сентябрьские российско-беларуские учения Запад-2021. По его мнению, они указывают: РФ готовится к конфликту.

"Я считаю, что эскалация конфликта между Россией и Украиной весьма вероятна и может иметь непредсказуемые последствия для европейской безопасности. Им не нужен Крым, им нужна вся Украина, потому что сердце истории, религии и культуры находится в Киеве, а не в Москве", – сказал он.

Дипломат также считает, что главная цель президента России Владимира Путина – восстановить Советский Союз, который "без Украины был ничем".

"Пока Украина сопротивляется, такие страны, как Грузия, Молдова и Казахстан, чувствуют себя более или менее в безопасности, потому что Россия все еще занята Украиной", – подытожил он.

Читайте также: Северный поток-2 – угроза для Украины. Почему Байден одобрил достройку трубы Путина?

Марк Сировой
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