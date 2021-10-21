Дипломат: России нужна вся Украина – сердце истории и культуры в Киеве, а не в Москве

Россия может готовить зимнюю операцию против Украины, ведь сердце истории и культуры находится в Киеве, а не Москве. Об этом в контексте обсуждения переговоров Украины с Великобританией о покупке ракет заявил The Times украинский дипломат, который пожелал остаться анонимным.

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По его словам, есть опасения, что РФ готовит зимнюю военную операцию после запуска российского-немецкого газопровода Северный поток-2. Дипломат также отметил сентябрьские российско-беларуские учения Запад-2021. По его мнению, они указывают: РФ готовится к конфликту.

"Я считаю, что эскалация конфликта между Россией и Украиной весьма вероятна и может иметь непредсказуемые последствия для европейской безопасности. Им не нужен Крым, им нужна вся Украина, потому что сердце истории, религии и культуры находится в Киеве, а не в Москве", – сказал он.

Дипломат также считает, что главная цель президента России Владимира Путина – восстановить Советский Союз, который "без Украины был ничем".

"Пока Украина сопротивляется, такие страны, как Грузия, Молдова и Казахстан, чувствуют себя более или менее в безопасности, потому что Россия все еще занята Украиной", – подытожил он.

Сегодня The Times сообщил, что Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии.

Украинская власть неоднократно подчеркивала: Северный поток-2 несет угрозу безопасности Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял в сентябре, что Россия уже использует газопровод как оружие против Украины.

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Марк Сировой

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