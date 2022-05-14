Дипломатия Кремля: Запад объявил РФ тотальную гибридную войну, а Украина развалит ЕС 

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что "Запад объявил России тотальную гибридную войну", последствия которой "почувствуют все без исключения", сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лавров также сказал, что "западники сегодня готовы противодействовать России до последнего украинца", и что "под ударом США сегодня находятся все, кто готов проводить самостоятельную политику, а Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду Соединенным Штатам".

Почти одновременно с заявлением Лаврова в пропагандистском РИА Новости появилась цитата его заместителя Александра Грушко, который сказал, что принятие Украины в ЕС будет означать "конец Евросоюза".



"Если Евросоюз примет это государство, где правят бал нацистские группировки и властвует нацистская идеология, это будет означать конец Евросоюза", – считает Грушко.

В МИД РФ считают, что принятие Украины в ЕС продемонстрирует, что "Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а чистой геополитикой".

13 мая Лавров заявил, что у Кремля "возникают сомнения в "безобидности" планов Украины вступить в ЕС", поскольку Россия теперь воспринимает Евросоюз как "агрессивного игрока" и "придаток НАТО".

Читайте также: Между абсурдом и бессилием: Кремль сегодня – когда не знаешь куда идти и что делать дальше

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.