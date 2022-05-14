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Дипломатия Кремля: Запад объявил РФ тотальную гибридную войну, а Украина развалит ЕС 

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 16:34
Дипломатия Кремля: Запад объявил РФ тотальную гибридную войну, а Украина развалит ЕС  - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что "Запад объявил России тотальную гибридную войну", последствия которой "почувствуют все без исключения", сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

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Лавров также сказал, что "западники сегодня готовы противодействовать России до последнего украинца", и что "под ударом США сегодня находятся все, кто готов проводить самостоятельную политику, а Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду Соединенным Штатам".

Почти одновременно с заявлением Лаврова в пропагандистском РИА Новости появилась цитата его заместителя Александра Грушко, который сказал, что принятие Украины в ЕС будет означать "конец Евросоюза".

"Если Евросоюз примет это государство, где правят бал нацистские группировки и властвует нацистская идеология, это будет означать конец Евросоюза", – считает Грушко. 

В МИД РФ считают, что принятие Украины в ЕС продемонстрирует, что "Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а чистой геополитикой".

13 мая Лавров заявил, что у Кремля "возникают сомнения в "безобидности" планов Украины вступить в ЕС", поскольку Россия теперь воспринимает Евросоюз как "агрессивного игрока" и "придаток НАТО".

Читайте также: Между абсурдом и бессилием: Кремль сегодня – когда не знаешь куда идти и что делать дальше

Сергей Бережной
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Сергей Лавров пропаганда россии мид россии Александр Грушко
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