Директор Pfizer обещал постараться ускорить получение Украиной вакцины – Офис президента

Председатель правления Pfizer Альберт Бурла пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту быстрее. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Зеленский рассказал Бурле о ситуации с COVID-19 в Украине и сообщил, что одна из приоритетных задач украинских властей – обеспечение вакцинации граждан безопасной сертифицированной вакциной

Сообщается, что собеседники обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer-BioNTech в кратчайшие сроки.

Ранее сегодня стало известно, что США планируют предоставить Украине холодильники для вакцины Pfizer.

30 января главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в феврале Украина получит 117 000 доз вакцин Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX, которую сразу разделят для вакцинации сотрудников больниц, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19.

Читайте также: -80°C. Как в Украине будут вакцинировать препаратом Pfizer – схема от Ляшко

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.