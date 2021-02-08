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Директор Pfizer обещал постараться ускорить получение Украиной вакцины – Офис президента

08.02.2021, 20:47
Директор Pfizer обещал постараться ускорить получение Украиной вакцины – Офис президента - Фото
Председатель правления Pfizer Альберт Бурла (Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER)

Председатель правления Pfizer Альберт Бурла пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту быстрее. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба ОП.

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Как отмечается, Зеленский рассказал Бурле о ситуации с COVID-19 в Украине и сообщил, что одна из приоритетных задач украинских властей – обеспечение вакцинации граждан безопасной сертифицированной вакциной

Сообщается, что собеседники обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer-BioNTech в кратчайшие сроки.

  • Ранее сегодня стало известно, что США планируют предоставить Украине холодильники для вакцины Pfizer.
  • 30 января главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в феврале Украина получит 117 000 доз вакцин Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX, которую сразу разделят для вакцинации сотрудников больниц, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19.

Читайте также: -80°C. Как в Украине будут вакцинировать препаратом Pfizer – схема от Ляшко

Наталия Медведева
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Pfizer Альберт Бурла Владимр Зеленский вакцина
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