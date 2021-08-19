"Дискредитируем СНБО". Зеленский не видит смысла в неболезненных санкциях против россиян

Президент Владимир Зеленский не видит смысла в санкциях Украины против российских оккупантов Крыма, "если им от этого не больно". Так дискредитируется Совет нацбезопасности и обороны, заявил президент в интервью Украинской правде.

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По мнению Зеленского, Украина должна вводить санкции там, где они имеют реальное влияние, и обращаться к странам, которые действительно влияют на бизнес, недвижимость, счета причастных к репрессиям в Крыму россиян.

Зеленский говорит, что США, Франция, Германия и Великобритания своими санкциями могут реально воздействовать на российских чиновников, у которых что-то есть за границей. Украина с ними работает над санкциями, и они действенны, считает президент.

"Но если мы ежедневно, например, решением СНБО будем вводить санкции против временных руководителей, которым от этого совсем не больно, я считаю, что мы просто дискредитируем СНБО", – говорит Зеленский.

Президент также напомнил, что Украина вводила персональные санкции против российских военных.

"Я смотрю: ну ввели? Ввели. Показали, что у нас общая позиция с другими странами, так нельзя. Но постоянно вводить санкции против тех, на кого эти санкции не влияют – я считаю, что это не действенный способ", – подытожил он.

24 июня Зеленский ввел санкции СНБО против российских пропагандистов, боевиков ЧВК Вагнера, оккупантов в Крыму, депутатов Госдумы РФ, бизнесменов.

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Марк Сировой

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