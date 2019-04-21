Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 17:08

Джемилев: На выборах голосуют около 3500 крымчан

Джемилев: На выборах голосуют около 3500 крымчан - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С голосованием крымчан "ситуация сложная", отметил лидер крымскотатарского народа

Реклама
Реклама

Во втором туре президентских выборов принимают участие около 3500 жителей оккупированного Крыма и Севастополя, включая тех, кто живет на материковой части Украины. Непосредственно выехали с полуострова с целью проголосовать около 800 человек. Об этом сообщил в комментарии журналистам лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Он пояснил, что с голосованием крымчан "ситуация сложная", потому что, чтобы проголосовать, людям нужно выезжать на материковую Украину дважды – чтобы зарегистрироваться и чтобы проголосовать.

Реклама

"Огромные очереди. И также большие риски... Поэтому большого числа избирателей из оккупированного Крыма мы не ожидаем. Я знаю статистику. Где-то 3500 человек, выходцев из Крыма, в том числе и те, которые здесь... Из Крыма напрямую, по-моему, выехали где-то 700-800 человек", - рассказал он.

Например, отметил Джемилев, сегодня его супруга Сафинар Джемилева специально уехала из Крыма, чтобы принять участие в голосовании.

Ранее сегодня в ЦИК сообщили, что явка на выборах по состоянию на 15:00 была 45,25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, выборы, Мустафа Джемилев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 