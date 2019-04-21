Джемилев: На выборах голосуют около 3500 крымчан

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во втором туре президентских выборов принимают участие около 3500 жителей оккупированного Крыма и Севастополя, включая тех, кто живет на материковой части Украины. Непосредственно выехали с полуострова с целью проголосовать около 800 человек. Об этом сообщил в комментарии журналистам лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Он пояснил, что с голосованием крымчан "ситуация сложная", потому что, чтобы проголосовать, людям нужно выезжать на материковую Украину дважды – чтобы зарегистрироваться и чтобы проголосовать.

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"Огромные очереди. И также большие риски... Поэтому большого числа избирателей из оккупированного Крыма мы не ожидаем. Я знаю статистику. Где-то 3500 человек, выходцев из Крыма, в том числе и те, которые здесь... Из Крыма напрямую, по-моему, выехали где-то 700-800 человек", - рассказал он.

Например, отметил Джемилев, сегодня его супруга Сафинар Джемилева специально уехала из Крыма, чтобы принять участие в голосовании.

Ранее сегодня в ЦИК сообщили, что явка на выборах по состоянию на 15:00 была 45,25%.

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