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Джемилев отреагировал на заявление Эрдогана по Крыму

Джемилев отреагировал на заявление Эрдогана по Крыму - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.08.2019, 07:13

Лидер крымских татар прокомментировал заявление президента Турции об аннексии Крыма

Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, очень важно для крымских татар. Об этом сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев, который сопровождал президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию, сообщает Анадолу.

По словам Джемилева, вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита Зеленского в Турцию.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - сказал он.

Он добавил, что после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

"Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам", - подчеркнул Джемилев.

9 августа 2019 года в Международный день коренных народов мира, Зеленский и Джемилев обсудили создание крымскотатарской национально-территориальной автономии.

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Владимир Зеленский Крым аннексия Мустафа Джемилев реджеп тайип эрдоган
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