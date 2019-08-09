Джемилев: Зеленский - за создание крымскотатарской автономии

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 9 августа, в Международный день коренных народов мира, президент Владимир Зеленский и лидер крымских татар Мустафа Джемилев обсудили создание крымскотатарской национально-территориальной автономии. Об этом Джемилев рассказал в комментарии ATR.

Лидер крымских татар отметил, что соответствующий законопроект уже разработан, осталось подать его в Верховную Раду.

По словам Джемилева, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение парламента. Однако прогнозировать, наберет ли этот законопроект необходимые 300 голосов, пока рано, добавил лидер крымских татар.

В мае 2017 года была создана рабочая группа по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа.

В апреле 2018 года группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.

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