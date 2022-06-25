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Джонсон: Если мы не сможем поддерживать Украину, я буду думать об отставке

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 12:21
Джонсон: Если мы не сможем поддерживать Украину, я буду думать об отставке - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что должен был бы подать в отставку, если бы его правительство не смогло бы и далее поддерживать Украину. Об этом он сказал в эфире Radio 4, сообщает BBC.

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На вопрос, считает ли он, что лидерство обусловлено вопросами нравственности и морали и есть ли какие-либо обстоятельства, при которых он ушел бы в отставку, Джонсон указал на поддержку Украины как на одно из таких обстоятельств.

"Конечно, я считаю, что это так. Если бы меня вынудили отказаться от поддержки Украины, потому что это становится слишком сложным, что затраты на поддержку этого народа слишком велики и провоцируют инфляцию, наносят экономический ущерб, я бы признал, что проиграл очень важную ставку, и я бы ушел. Но пока я этого не вижу", – сказал премьер.

  • 18 июня Джонсон написал колонку под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины", в которой изложил свое видение четырех "жизненно важных шагов" для поддержки Украины в противостоянии российским оккупантам.

  • 22 июня Джонсон заявил, что Великобритания не должна позволять никому думать, что уступки Путину приведут "к чему-либо, кроме катастрофы", поскольку он воспримет это "как награду за необоснованную агрессию".

Сергей Бережной
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Великобритания Борис Джонсон поддержка Украины
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