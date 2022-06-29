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Джонсон назвал Путина изгоем и призвал не бойкотировать из-за него саммит G20

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 20:01
Джонсон назвал Путина изгоем и призвал не бойкотировать из-за него саммит G20 - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина изгоем и призывал участников G20 не бойкотировать саммит "двадцатки", если Путин все же решит туда поехать. Об этом Джонсон сказал во время поездки на саммит НАТО, передает Bloomberg.

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Джонсон заявил, что будет "абсолютно удивлен", если Путин примет участие в ноябрьском саммите Большой двадцатки, назвав российского диктатора "изгоем".

"Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам", — сказал Джонсон в комментарии журналистам.

Он также предупредил, что любой бойкот со стороны западных стран в случае приезда Путина просто оставит слово России и Китаю.

"Если вы покидаете что-то вроде G20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим", — сказал он.

СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 крупнейших экономик мира и Европсоюза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира. 

Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября 2022 года. В этом году его принимает Индонезия, саммит пройдет на острове Бали.
  • 27 июня помощник Путина заявил, что тот "принял приглашение президента Индонезии на саммит G20".
  • Сегодня Зеленский сказал, что принял приглашение президента Индонезии поучаствовать в саммите Большой двадцатки, однако уточнил, что это будет зависеть от двух факторов – состава участников саммита и ситуации с безопасностью в Украине.

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Оксана Житнюк
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Борис Джонсон саммит владимир путин G20
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