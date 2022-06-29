Джонсон назвал Путина изгоем и призвал не бойкотировать из-за него саммит G20
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина изгоем и призывал участников G20 не бойкотировать саммит "двадцатки", если Путин все же решит туда поехать. Об этом Джонсон сказал во время поездки на саммит НАТО, передает Bloomberg.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Джонсон заявил, что будет "абсолютно удивлен", если Путин примет участие в ноябрьском саммите Большой двадцатки, назвав российского диктатора "изгоем".
"Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам", — сказал Джонсон в комментарии журналистам.
Он также предупредил, что любой бойкот со стороны западных стран в случае приезда Путина просто оставит слово России и Китаю.
"Если вы покидаете что-то вроде G20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим", — сказал он.
Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября 2022 года. В этом году его принимает Индонезия, саммит пройдет на острове Бали.
- 27 июня помощник Путина заявил, что тот "принял приглашение президента Индонезии на саммит G20".
- Сегодня Зеленский сказал, что принял приглашение президента Индонезии поучаствовать в саммите Большой двадцатки, однако уточнил, что это будет зависеть от двух факторов – состава участников саммита и ситуации с безопасностью в Украине.
Читайте также: Джонсон: Путин – пример токсичной маскулинности. Женщина бы не начала эту мачо-войну
Комментарии