Джонсон назвал Путина изгоем и призвал не бойкотировать из-за него саммит G20

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина изгоем и призывал участников G20 не бойкотировать саммит "двадцатки", если Путин все же решит туда поехать. Об этом Джонсон сказал во время поездки на саммит НАТО, передает Bloomberg.

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Джонсон заявил, что будет "абсолютно удивлен", если Путин примет участие в ноябрьском саммите Большой двадцатки, назвав российского диктатора "изгоем".

"Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам", — сказал Джонсон в комментарии журналистам.

Он также предупредил, что любой бойкот со стороны западных стран в случае приезда Путина просто оставит слово России и Китаю.

"Если вы покидаете что-то вроде G20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим", — сказал он.

СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 крупнейших экономик мира и Европсоюза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.



Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября 2022 года. В этом году его принимает Индонезия, саммит пройдет на острове Бали.

27 июня помощник Путина заявил, что тот "принял приглашение президента Индонезии на саммит G20".

Сегодня Зеленский сказал, что принял приглашение президента Индонезии поучаствовать в саммите Большой двадцатки, однако уточнил, что это будет зависеть от двух факторов – состава участников саммита и ситуации с безопасностью в Украине.

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Оксана Житнюк

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