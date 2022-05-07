Джонсон в беседе с Макроном: Нельзя вести переговоры с Россией, основанные на лжи Кремля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном призвал не вести переговоры с Россией, основанные на лжи Кремля о его полномасштабном вторжении в Украину. Об этом сообщает Данунинг-стрит.

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Лидеры осудили "фатальную глупость" российского диктатора Владимира Путина и договорились более тесно координировать долгосрочную поддержку Украины в сферах безопасности и экономики, а также меры по изоляции России.

Джонсон рассказал Макрону о своем визите в Киев. Британский премьер выразил уверенность: Украина победит, если ей дадут необходимую военную помощь.

"Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих ложную версию Кремля о вторжении, но подчеркнул, что это решение за украинским правительством", – говорится в сообщении.

Джонсон и Макрон разделили обеспокоенность влиянием вторжения в Украину на мировые цены на энергоносители и продовольствие. Они договорились работать через G7, чтобы смягчить этот эффект внутри своих стран и для развивающихся экономик.

Лидеры надеются в ближайшие дни поговорить в более широком кругу G7 и договорились поддерживать тесный контакт.

3 мая Джонсон выступил в Верховной Раде и заявил: путинская военная машина разбилась об украинский патриотизм.

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Марк Сировой

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