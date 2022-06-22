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Джонсон: В ближайшие несколько месяцев Россия замедлит наступление в Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 23:20
Джонсон: В ближайшие несколько месяцев Россия замедлит наступление в Украине - Фото
Борис Джонсон в Киеве (Фото - EPA)

Служба военной разведки Великобритании считает, что в ближайшие несколько месяцев наступление России в Украине замедлится, поскольку ее армия истощает свои ресурсы. Об этом ряду европейских газет заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.

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В комментарии, опубликованном немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung, Джонсон сказал, что силы российского диктатора Владимира Путина продвигаются вперед на Донбассе, но ценой больших потерь солдат и оружия.

"Однако наша военная разведывательная служба считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы", — сказал Джонсон.

"Тогда мы должны будем помочь украинцам переломить динамику. Я буду аргументировать это на саммите "Большой семерки" (пройдет в выходные в Германии)", – сказал он.

"Поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать техникой, которую они требуют от нас", — добавил он.

На вопрос, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон ответил, что это должно быть восстановление статуса-кво, который был до 24 февраля, российские войска должны уйти из областей, в которые они вторглись.

  • 14 июня Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщил, что руководство российской армии прочесывает всю страну в поисках живой силы и вооружений, в том числе старых танков, базирующихся на Дальнем Востоке, потому что большая часть военного потенциала РФ за первые 100 дней вторжения в Украину израсходована.
  • Сегодня экс-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг заявил, что силы России в войне против Украины будут постепенно истощаться, после чего агрессор получит "нокаутирующий удар" от Вооруженных Сил Украины.
Вадим Ребрина
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Россия владимир путин разведка Борис Джонсон
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