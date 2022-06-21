Силы РФ в войне истощатся, и тогда Украина нанесет нокаутирующий удар — генерал армии США

Силы России в войне против Украины будут постепенно истощаться, после чего агрессор получит "нокаутирующий удар" от Вооруженных Сил Украины. Такое мнение высказал экс-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

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По его словам, бои в районе Северодонецка, Попасной, Рубежного, Изюма и Запорожья – это ударно-контрударные боевые действия.

"Это боксерский поединок в тяжелом весе. За два месяца боев еще не было нокаутирующего удара. Он наступит, когда силы России станут более истощенными", – считает генерал.

Он отметил, что партизанское движение Украины в Херсоне истощает российские силы и вызывает отток войск РФ на юг.

"Войска России будет продолжать истощаться. Ресурсы Украины будут продолжать расти. Запад должен продолжать оказывать поддержку", – написал Хертлинг.

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Дмитрий Гриниченко

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