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Силы РФ в войне истощатся, и тогда Украина нанесет нокаутирующий удар — генерал армии США

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 16:54
Силы РФ в войне истощатся, и тогда Украина нанесет нокаутирующий удар — генерал армии США - Фото
Марк Хертлинг (Фото: EPA)

Силы России в войне против Украины будут постепенно истощаться, после чего агрессор получит "нокаутирующий удар" от Вооруженных Сил Украины. Такое мнение высказал экс-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

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По его словам, бои в районе Северодонецка, Попасной, Рубежного, Изюма и Запорожья – это ударно-контрударные боевые действия. 

"Это боксерский поединок в тяжелом весе. За два месяца боев еще не было нокаутирующего удара. Он наступит, когда силы России станут более истощенными", – считает генерал. 

Он отметил, что партизанское движение Украины в Херсоне истощает российские силы и вызывает отток войск РФ на юг. 

"Войска России будет продолжать истощаться. Ресурсы Украины будут продолжать расти. Запад должен продолжать оказывать поддержку", – написал Хертлинг. 

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Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс российская армия
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